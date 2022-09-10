Чарльз должен заплатить принцу Уильяму 700 000 фунтов стерлингов арендной платы, чтобы сохранить свой дом в Хайгроуве

Среди многих изменений, происходящих в королевской семье прямо сейчас (главным из них является то, что принца Чарльза назвали королем Чарльзом), является тот факт, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился новый титул.

Есть полное объяснение герцогства прямо таким образом, но это в основном частный портфель земельных и финансовых инвестиций, состоящий из 52 449 "гектаров земли" и коммерческой недвижимости стоимостью 345 миллионов фунтов стерлингов.

Одна из частных владений, контролируемых герцогством, - это не что иное, как Хайгроув, семейный дом Чарльза, к которому он очень привязан.

Дело в том, что, поскольку Хайгроув принадлежит герцогству.

Уильям теперь является его владельцем, а это значит, что Чарльз должен платить ему арендную плату, чтобы продолжать пользоваться домом.