Чарльз должен заплатить принцу Уильяму 700 000 фунтов стерлингов арендной платы, чтобы сохранить свой дом в Хайгроуве
Среди многих изменений, происходящих в королевской семье прямо сейчас (главным из них является то, что принца Чарльза назвали королем Чарльзом), является тот факт, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился новый титул.
Есть полное объяснение герцогства прямо таким образом, но это в основном частный портфель земельных и финансовых инвестиций, состоящий из 52 449 "гектаров земли" и коммерческой недвижимости стоимостью 345 миллионов фунтов стерлингов.
Одна из частных владений, контролируемых герцогством, - это не что иное, как Хайгроув, семейный дом Чарльза, к которому он очень привязан.
Дело в том, что, поскольку Хайгроув принадлежит герцогству.
Уильям теперь является его владельцем, а это значит, что Чарльз должен платить ему арендную плату, чтобы продолжать пользоваться домом.
Опубликовано: Антон Райт
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