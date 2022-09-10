В Германии, Испании и Нидерландах пресечена деятельность группы наркоторговцев

В конце августа полиция и таможня обнаружили 700 кг героина в морском контейнере в порту Гамбурга: «Это самое большое количество этого наркотика, когда-либо изъятое в Германии», — заявил в пятницу прокурор Дрездена.

В Дрездене, Испании и Нидерландах, прошлой ночью по серьезным подозрениям были арестованы в общей сложности пять человек, и в отношении четырех из них были выданы ордера на арест. Двое из арестованных в Дрездене находятся под стражей, еще трое находятся под стражей в ожидании экстрадиции.

В ходе обысков квартир и коммерческих помещений в Дрездене и его окрестностях, в районе Хемница, в Гамбурге и в Нидерландах были изъяты документы, ноутбуки, носители информации, смартфоны, а также транспортные средства и имущество. Предысторией являются расследования прокуратуры Дрездена и Федерального управления уголовной полиции по подозрению в ввозе в ФРГ наркотиков в больших количествах.

Утверждается, что обвиняемые контрабандой переправили большое количество героина из Ирана в Германию, чтобы распространять его дальше по Европе. Сообщается, что ключевой пункт перевалки находится в районе Большого Дрездена - туда также была адресована мегапоставка в 700 кг.

Согласно заявлению задержаны: подозреваемый в организации группы, 40-летний мужчина с турецко-сербским гражданством, 54-летний немец, который занимался импортом через логистику своей компании, 53-летний турок, который выступал в качестве связного, и 35-летний иранец, который, как говорят, помог организовать перевозки в Нидерландах. Сообщником считается 40-летний иранец.

В рейдах участвовали сотрудники уголовной полиции и таможни в Гамбурге, и Дрездене, специалисты службы государственных уголовных расследований в Гамбурге и Саксонии, а также местные власти за границей. По данным прокуратуры, следственные действия продолжаются, в том числе в отношении других членов банды.