Принцу Уильяму и принцу Гарри придется поклониться королеве-консорту Камилле
Сама королева одобрила титул королевы-консорта Камиллы в феврале этого года, и писатель Кристофер Андерсен в то время сказал Us Weekly.
“Личное влияние, вероятно, заключается в изменениях протокола, которые вступают в действие почти немедленно", - говорит источник.
“Теперь семье придется поклониться или сделать реверанс королю Чарльзу и королеве [консорту] Камилле”.
Тем временем главный редактор Majesty Джо Литтл говорит изданию: “По протоколу следовало бы поклониться новым королю и королеве.
Вопрос о том, произошло ли это при таких обстоятельствах [в четверг или в пятницу утром], является спорным, но каждый раз, когда королевская семья встречается с новыми королем и королевой, принято кланяться или делать реверанс перед ними ”.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы