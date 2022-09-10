Принцу Уильяму и принцу Гарри придется поклониться королеве-консорту Камилле

Сама королева одобрила титул королевы-консорта Камиллы в феврале этого года, и писатель Кристофер Андерсен в то время сказал Us Weekly.

“Личное влияние, вероятно, заключается в изменениях протокола, которые вступают в действие почти немедленно", - говорит источник.

“Теперь семье придется поклониться или сделать реверанс королю Чарльзу и королеве [консорту] Камилле”.

Тем временем главный редактор Majesty Джо Литтл говорит изданию: “По протоколу следовало бы поклониться новым королю и королеве.

Вопрос о том, произошло ли это при таких обстоятельствах [в четверг или в пятницу утром], является спорным, но каждый раз, когда королевская семья встречается с новыми королем и королевой, принято кланяться или делать реверанс перед ними ”.