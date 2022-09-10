Нелегал из Конго насиловал пожилых пациентов в больнице во французском Нантере

Задержанный в Нантере мужчина подозревается в изнасиловании двух пациенток 68 и 77 лет, а также 12-летней девочки.

По данным Le Parisien , мужчине 27 лет, он имеет конголезское гражданство и не имеет постоянного адреса.

Он был арестован после того, как без билета вошел в зал ожидания на Лионском вокзале в Париже. Задержанный уже известен полиции.

Его подозревают в изнасиловании двух пациентов в возрасте 68 и 77 лет из больницы Макс-Фурестье утром 27 июля с интервалом в тридцать минут.

Анализ генетических следов и отпечатков пальцев также показал, что он причастен к изнасилованию 12-летней девочки в районе Жилина-Шемин в Нантере.