Нелегал из Конго насиловал пожилых пациентов в больнице во французском Нантере
Задержанный в Нантере мужчина подозревается в изнасиловании двух пациенток 68 и 77 лет, а также 12-летней девочки.
По данным Le Parisien , мужчине 27 лет, он имеет конголезское гражданство и не имеет постоянного адреса.
Он был арестован после того, как без билета вошел в зал ожидания на Лионском вокзале в Париже. Задержанный уже известен полиции.
Его подозревают в изнасиловании двух пациентов в возрасте 68 и 77 лет из больницы Макс-Фурестье утром 27 июля с интервалом в тридцать минут.
Анализ генетических следов и отпечатков пальцев также показал, что он причастен к изнасилованию 12-летней девочки в районе Жилина-Шемин в Нантере.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы