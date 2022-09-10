Университет Карнеги-Меллона подверг критике пожелание мучительной смерти британской королеве, сделанное его сотрудником
В соцсетях, после объявления о тяжелом состоянии Елизаветы II, появились посты доктора Уджу Аня с пожеланиями английской королеве долгой тяжелой смерти.
Учебное заведение осудила высказывания своего профессора и добилась удаления сообщений в твиттере, попутно отметив, что университет продолжает оставаться сторонником возможности свободно высказывать собственное мнение.
В ответ на эти действия Уджу Аня увеличила активность в социальных сетях проклиная монарха. Свои действия доктор наук объяснила геноцидом в Тринидаде и Тобаго и Нигерии во время британского правления. Эти государства являются родинами родителей профессора.
Опубликовано: Сергей Крамич
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы