Университет Карнеги-Меллона подверг критике пожелание мучительной смерти британской королеве, сделанное его сотрудником

В соцсетях, после объявления о тяжелом состоянии Елизаветы II, появились посты доктора Уджу Аня с пожеланиями английской королеве долгой тяжелой смерти.

Учебное заведение осудила высказывания своего профессора и добилась удаления сообщений в твиттере, попутно отметив, что университет продолжает оставаться сторонником возможности свободно высказывать собственное мнение.

В ответ на эти действия Уджу Аня увеличила активность в социальных сетях проклиная монарха. Свои действия доктор наук объяснила геноцидом в Тринидаде и Тобаго и Нигерии во время британского правления. Эти государства являются родинами родителей профессора.