Марта Стюарт говорит, что позирование в одном фартуке в возрасте 81 года "не смутило ее ни на йоту"

Марта Стюарт больше всего на свете любит свежее осеннее утро и чашечку хорошего кофе. На самом деле, эти две вещи могут быть всем, что нужно 81-летней бизнесвумен и телеведущей. Одежда, с другой стороны, необязательна.

В новой кампании Green Mountain Coffee Roasters Стюарт позировала на своей кухне в одном фартуке и с чашкой кофе со вкусом тыквенных специй.

Она рассказала Yahoo Life, что фотосессия была не такой нервирующей, как можно было бы подумать.

Стюарт говорит, что любит все тыквенное, от кофе с тыквенными специями до тыквенного пирога. (Фото: Green Mountain Coffee Roasters)

"Я думаю, что выгляжу хорошо, и я в хорошей форме", - говорит Стюарт.

"Я здорова, я энергична, я энергична, и я все тот же любопытный человек, каким всегда была ".

"Я хожу в купальнике, - добавляет она, - поэтому, если я могу ходить в купальнике или платье без бретелек и чувствовать себя хорошо, я могу ходить в фартуке".

Стюарт поделилась в Instagram видео, на котором она запечатлена в фартуке Green Mountain Coffee Roasters, сказав:

"О, привет. Я просто наслаждаюсь натуральным вкусом тыквенных специй от Green Mountain Coffee Roasters ... и больше ничего ".

Подписи будут выглядеть так ....