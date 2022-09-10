В Новой Зеландии концерт Галкина имел неожиданный финал

В рамках большого турне артист дал концерт в Новой Зеландии, и в его завершении исполнил композицию Аллы Пугачевой «Арлекино».

Публика тепло приняла шоумена. Галкин во время выступления признался: где бы он ни гастролировал, везде встречал русских людей. В Новой Зеландии соотечественников оказалось не так уж много, потому он удивился, что зрительный зал полон, сообщает КП.

Юморист предположил, что на него пришли те русскоязычные жители страны, которые способны ходить. Свой концерт он завершил песней "Арлекино" из репертуара Аллы Пугачевой.

Зрители под песню Примадонны понесли шоумену цветы, а многие встали с кресел и аплодировали стоя.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что «России с Галкиным не по пути». Из чего можно сделать вывод, что артисту нужно следить за высказываниями.

Продюсер Сергей Лавров считает, что это заявление официального представителя Кремля необходимо донести до сведения Максима Галкина, пишет издание.