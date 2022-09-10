Штат Монтана запретил трансгендерам вносить изменения в свидетельство о рождении
В США в некоторых штатах трансгендерам разрешено менять данные свидетельства о рождении в пункте пол. До недавнего времени подобное было возможно и в штате Монтана.
Однако в 2021 году правительство штате потребовало, чтобы пол в документе изменяли только с предоставлением справки о проведенной операции, хотя раньше это делали после письменного заявления гражданина скрепленного присягой.
И вот теперь поменять данные документа в Монтане невозможно в принципе. правозащитники уже начали борьбу с новым законом, ущемляющим, на их взгляд, права части жителей штата.
Опубликовано: Сергей Крамич
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