Штат Монтана запретил трансгендерам вносить изменения в свидетельство о рождении

В США в некоторых штатах трансгендерам разрешено менять данные свидетельства о рождении в пункте пол. До недавнего времени подобное было возможно и в штате Монтана.

Однако в 2021 году правительство штате потребовало, чтобы пол в документе изменяли только с предоставлением справки о проведенной операции, хотя раньше это делали после письменного заявления гражданина скрепленного присягой.

И вот теперь поменять данные документа в Монтане невозможно в принципе. правозащитники уже начали борьбу с новым законом, ущемляющим, на их взгляд, права части жителей штата.