Врачи назвали суперпродукты, укрепляющие иммунитет

Крепкая иммунная система способна бороться с различными заболеваниями, включая коронавирус. Укрепить иммунитет помогают некоторые продукты.

Один из них – апельсин, который содержит витамин С и клетчатку. В нем также есть калий, регулирующий кровяное давление и помогающий предотвратить заболевания сердца.

Еще один такой продукт – киви. Этот фрукт богат витаминами В, С и Е, а также калием, магнием, медью и полифенолами, он поддерживает работу сердца и сосудов, предотвращает образование тромбов.

Миндаль не только укрепляет иммунитет, но и улучшает память, снижает риск диабета и уровень холестерина.

Положительное влияние чеснока на иммунную систему известно с давних пор. Он также устраняет бляшки в сосудах и защищает организм от вирусов.

Лосось является источником полезных жирных кислот, предотвращает тромбозы, поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Чечевица – источник витаминов, минералов, белка и энергии. Этот вид бобовых полезен для иммунитета и способен защитить от многих болезней.

Гранаты препятствуют образованию бляшек в сосудах, развитию сердечных заболеваний, инсульта, рака, диабета и болезни Альцгеймера.