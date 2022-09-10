Врачи назвали суперпродукты, укрепляющие иммунитет
Крепкая иммунная система способна бороться с различными заболеваниями, включая коронавирус. Укрепить иммунитет помогают некоторые продукты.
Один из них – апельсин, который содержит витамин С и клетчатку. В нем также есть калий, регулирующий кровяное давление и помогающий предотвратить заболевания сердца.
Еще один такой продукт – киви. Этот фрукт богат витаминами В, С и Е, а также калием, магнием, медью и полифенолами, он поддерживает работу сердца и сосудов, предотвращает образование тромбов.
Миндаль не только укрепляет иммунитет, но и улучшает память, снижает риск диабета и уровень холестерина.
Положительное влияние чеснока на иммунную систему известно с давних пор. Он также устраняет бляшки в сосудах и защищает организм от вирусов.
Лосось является источником полезных жирных кислот, предотвращает тромбозы, поддерживает сердечно-сосудистую систему.
Чечевица – источник витаминов, минералов, белка и энергии. Этот вид бобовых полезен для иммунитета и способен защитить от многих болезней.
Гранаты препятствуют образованию бляшек в сосудах, развитию сердечных заболеваний, инсульта, рака, диабета и болезни Альцгеймера.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы