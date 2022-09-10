Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде
В Канаде короля Карла III официально провозгласили новым царствующим монархом государства.
10 сентября в Ридо-холл, резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, в присутствии канадского премьер-министра Джастина Трюдо и ряда членов кабинета-министров Карл III был официально провозглашён новым монархом Канады.
Торжественную церемонию посвящённую объявлению короля Карла III главой Канады, взошедшего на престол после смерти Елизаветы II, транслировали многочисленные канадские телевизионные каналы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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