Аплодировали стоя: Линда Евангелиста после неудачной пластики с триумфом вернулась на подиум
Легендарная супермодель после многолетнего перерыва из-за неудачной процедуры по омоложению вновь окунулась в царство моды.
Линда Евангелиста за свою карьеру появилась более чем на 600 обложках и примерила такое количество образов, что многим голливудским звездам и не снилось.
Однако все оборвалась буквально за день, сообщает Вумен.ру. Пять лет назад Линда перестала появляться на подиуме, пропала с обложек журналов. Супермодель оборвала контакты с родными и надолго заперлась дома.
Никто долгое время не понимал, что происходит, но потом стало известно, что незадолго до «исчезновения» Евангелиста сделала себе пластическую операцию, и ее последствия оказались фатальными.
После процедуры жир в организме Линды стал вырабатываться сильнее, чем раньше. А главная проблема была в том, что распределялся он неравномерно, и буграми скапливался на лице и теле.
После длительного периода депрессии Линда недавно стала возвращаться к привычному образу жизни. Не так давно она даже стала лицом рекламной компании Fendi, позже - появилась на обложке британского Vogue.
А теперь вышла и на подиум - в бальном зале Hammerstein в Нью-Йорке, где прошло юбилейное шоу Fendi в честь 25-летия сумки бренда Baguette.
Линда Евангелиста закрыла показ, она была в накидке легендарного бирюзового цвета Tiffany. Зрители аплодировали супермодели стоя.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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