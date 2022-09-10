Аплодировали стоя: Линда Евангелиста после неудачной пластики с триумфом вернулась на подиум

Легендарная супермодель после многолетнего перерыва из-за неудачной процедуры по омоложению вновь окунулась в царство моды.

Линда Евангелиста за свою карьеру появилась более чем на 600 обложках и примерила такое количество образов, что многим голливудским звездам и не снилось.

Однако все оборвалась буквально за день, сообщает Вумен.ру. Пять лет назад Линда перестала появляться на подиуме, пропала с обложек журналов. Супермодель оборвала контакты с родными и надолго заперлась дома.

Никто долгое время не понимал, что происходит, но потом стало известно, что незадолго до «исчезновения» Евангелиста сделала себе пластическую операцию, и ее последствия оказались фатальными.

После процедуры жир в организме Линды стал вырабатываться сильнее, чем раньше. А главная проблема была в том, что распределялся он неравномерно, и буграми скапливался на лице и теле.

После длительного периода депрессии Линда недавно стала возвращаться к привычному образу жизни. Не так давно она даже стала лицом рекламной компании Fendi, позже - появилась на обложке британского Vogue.

А теперь вышла и на подиум - в бальном зале Hammerstein в Нью-Йорке, где прошло юбилейное шоу Fendi в честь 25-летия сумки бренда Baguette.

Линда Евангелиста закрыла показ, она была в накидке легендарного бирюзового цвета Tiffany. Зрители аплодировали супермодели стоя.