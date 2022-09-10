Главный стратег Трампа Стив Бэннон назвал арест лучшим днем в его жизни

Стив Бэннон, арестованный ранее на этой неделе в связи с планом строительства пограничной стены на границе США и Мексики, сказал, что день ареста стал одним из его любимых дней.

По его словам, это был очень мощный духовный день, и ему многое стало ясно. Само событии он тоже назвал одним из лучших в своей жизни.

Бэннону, который работал советником бывшего президента Дональда Трампа в Белом доме, в четверг было предъявлено обвинение в отмывании денег и в заговоре.

В обвинительном акте окружной прокуратуры Манхэттена утверждалось, что Бэннон вступил в сговор с тремя мужчинами — ветераном ВВС Брайаном Колфаджем, венчурным капиталистом Эндрю Бадолато и бизнесменом из Колорадо Тимоти Ши.

Целью сговора было отмывание денег и совершение мошенничества через фиктивную благотворительную организацию, финансируемую за счет краудфандинга.

Еще в 2020 году федеральные прокуроры утверждали, что Бэннон мошенничал с людьми, которые делали пожертвования с намерением помочь возвести стену между США и Мексикой.

Сообщается, что ответчики обманули сотни тысяч доноров, воспользовавшись их интересом к финансированию пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов под ложным предлогом, что все эти деньги будут потрачены на строительство.

Бэннон получил помилование от Трампа во время его президентства. Но президентское помилование применимо только к федеральным преступлениям, а это означает, что прокуроры штатов могут расследовать и выдвигать отдельные обвинения.