Американцы стремятся сохранить свои ракеты границе Восточно-Китайского моря

Возле побережья Восточно-Китайского моря состоялись американо-японские учения, в ходе которых ракеты США были развернуты на базе принадлежащей Стране Восходящего Солнца.

По их окончании американцы должны были вывезти не только ракеты, но и прочее оборудование, однако Тихоокеанский флот, в лице его командующего Чарльза Флинна заявил, что часть оборудования будет находиться на базе до следующих учений двух стран.

В этом году планируется еще 2 американо-японских учения, которые будут сопровождаться пусками ракет. Стороны объясняют необходимость учений позицией Китая по Тайваню.