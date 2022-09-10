Американцы стремятся сохранить свои ракеты границе Восточно-Китайского моря
Возле побережья Восточно-Китайского моря состоялись американо-японские учения, в ходе которых ракеты США были развернуты на базе принадлежащей Стране Восходящего Солнца.
По их окончании американцы должны были вывезти не только ракеты, но и прочее оборудование, однако Тихоокеанский флот, в лице его командующего Чарльза Флинна заявил, что часть оборудования будет находиться на базе до следующих учений двух стран.
В этом году планируется еще 2 американо-японских учения, которые будут сопровождаться пусками ракет. Стороны объясняют необходимость учений позицией Китая по Тайваню.
Опубликовано: Сергей Крамич
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