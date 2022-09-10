В Великобритании назвали страну, которая обрушит еврозону

Британский эксперт Сабина Бепплер-Шпаль назвала государство, которое обрушит еврозону из-за энергетического кризиса.

10 сентября обозреватель британского интернет-журнала Spiked Сабина Бепплер-Шпаль заявила, что Германия с большой вероятностью обрушит еврозону из-за возникшего внутри неё энергетического кризиса, который в скором времени может напрочь уничтожить немецкую экономику, снижая сальдо торгового баланса.

Бепплер-Шпаль отметила, что действующий в рамка Европейского союза валютный союз в значительной степени зависит от экономики Германии, поэтому любое «экономическое потрясение» в ФРГ нанесёт мощный удар по всей еврозоне.