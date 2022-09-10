Келли Рипа рассказала в своей книге, как потеряла сознание во время секса с Марком Консуэлосом

В своей книге Келли Рипа рассказывает, как однажды потеряла сознание во время секса из-за больших кист на яичниках.

Она пришла в себя уже в реанимации. Рядом находится Макр, который с удовольствием перекусывал.

Рипа уточняет, что в этом время она лежала на спине и ждала, когда лопнут две другие кисты.

Визит в отделение неотложной помощи 1997 года, описанный в ее книге с подзаголовком «Многословные рассказы», наполнен юмором.

Haute Living сообщила, что Консуэлос, известный в наши дни своей ролью плохого парня в сериале «Ривердейл», нарядил свою бессознательную супругу в трико французского покроя и красные туфли Manolo Blahniks.

Рипа тогда сказала, что ее стильный и всегда хорошо выглядящий муж одел ее, как проститутку в сложный момент.

Увидев этот костюм, она даже не могла поверить, что пришла в себя. Ей казалось, что она все еще спит.

В 2020 году Рипа подтвердила, что выпуклость ее мужа - это все, что заметили наблюдатели.

Она также рассказала в эфире в 2019 году, что ее 18-летняя дочь застала пару, занимающуюся сексом в День отца, который также оказался днем рождения девочки.