Кайли Дженнер собирается изменить имя своего ребенка, чтобы оно не было связано с животным

Основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер планирует изменить имя своего сына так, чтобы оно не было связано с животным.

Она рассказала, что они сТрэвисом Скоттом ждут смены имени ребенка. Но официально оно еще не изменено.

Мальчика зовут Волф (в переводе Волк), это записано в его паспорте. Для смены имени нужно пройти некоторые юридические процедуры.

Кайли сказала, что в семье мальчика не называют Волком. Но она не смогла назвать имя, которое использует для ребенка.

Чуть позже она уточнила, что пока не готова поделиться этой информацией. При этом Кайли признала, что Трэвису когда-нибудь может захотеться снова сменить имя ребенка.

Сейчас ребенку 7 месяцев, скоро он начнет отзываться на свое имя. У пары также есть дочь Сторми.

Мать Кайли Крис рассказала, что в свое время чуть не назвала свою дочь Кеннеди.

Она не исключает, что Сторми тоже ждет смена имени.