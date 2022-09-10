Пушилин рассказал о ситуации в городе Красный Лиман
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красный Лиман остаётся достаточно тяжёлой.
В субботу вечером, 10 сентября 2022 года, глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале дал официальный комментарий касательно ситуации на фронте в районе города Красный Лиман.
Пушил сообщил, что в настоящее время положение дел в Красном Лимане, как и во многих городах и посёлках на севере ДНР, остаётся «достаточно тяжёлым» и отметил, что поддерживает контакты с членами военно-гражданских администраций населённых пунктов и при первой же возможности предоставит СМИ более подробную информацию о ситуации на фронте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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