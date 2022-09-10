«Беспрецедентная наглость»: русскую участницу Олимпиады в Токио укусили за грудь

Елизавета Посадских, занявшая девятое место в дисциплине BMX-фристайл на Олимпийских играх 2021 года, поделилась наболевшим.

Россиянка Елизавета Посадских, которая вошла в топ-9 финалистов соревнований в BMX-фристайл на Олимпийских играх 2021 года, пожаловалась подписчикам.

Девушка написала в соцсетях, что ночью ее укусили за интимное место, сообщает Спорт.24.

«Очень неприятная ситуация: меня ночью укусили за сосок. Со стороны комара это беспрецедентная наглость и хамство", — поделилась 28-летняя спортсменка.

«Домогательство комаров», — так пошутил в ответ один из подписчиков Елизаветы.

«Каждое утро просыпаюсь искусанная какими-то мошками, комарами, и их укусы заживают страшно долго. Хочется проснуться на лазурном берегу - от прохладного морского бриза, втащить апельсиновый фреш, и нырнуть в бассейн, а не это вот все. Но пока только мошки», — посетовала Посадских.