Камилла стала королевой-консорт, это особый титул

Смерть королевы Елизаветы II сегодня положила начало восхождению на престол ее сына Чарльза, а с ее смертью жена Чарльза, Камилла, герцогиня Корнуольская, стала королевой-консорт.

Жена правящего монарха традиционно известна как королева-консорт, в то время как королева (технически «царствующая королева») относится к женщине, которая взошла на трон по заранее установленной семейной линии преемственности и обладает суверенной властью.

Поскольку королева Елизавета II взошла, когда ее отец, король Георг VI, умер в 1952 году, она стала королевой, а Камилла стала королевой-консортом по браку.

Теперь она стала королевой-консортом, но в просторечии Камиллу, скорее всего, будут называть просто королевой Камиллой.

После смерти короля Георга его жена Елизавета стала известна как Королева-мать, в основном для того, чтобы избежать путаницы из-за дуэли с королевами Елизаветами.

Консервативные британские социальные нравы повлияли на отношения Чарльза и Камиллы, ее становление королевой-консортом в течение многих лет было источником серьезных спекуляций.

У пары был роман, когда оба были женаты — Чарльз с принцессой Дианой, а Камилла со своим первым мужем, Эндрю Паркером Боулзом.

Пара поженилась в 2005 году. В 2022 году королева Елизавета выразила желание, чтобы Камилла стала королевой-консорт, когда Чарльз станет королем.