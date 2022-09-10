Актриса Вуд сыграла обдолбанную Мадонну по указанию режиссера

Фильм о странной истории Эла Янковича дал актрисе Эван Рейчел Вуд роль Мадонны, но весьма своеобразную. От режиссера Эрика Аппеля актриса имела требование представить знаменитую певицу социопаткой.

Указание режиссера поначалу шокировало мисс Вуд – нужно было представить Мадонну кинозрителям будто та приняла изрядную дозу кокаина.

После нескольких неудачных попыток Эван Вуд вполне вошла в роль социопатической личности, так что сцена была снята с большим одобрением режиссера. Сама актриса полагает мадонну гениальной и никак не наркоманкой.