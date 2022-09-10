Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
В Букингемском дворце сообщили, что похороны её Величества Елизаветы Второй пройдут 19 сентября в часовне Святого Георгия.
10 сентября Букингемский дворец сообщил, что похороны мирно ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября 2022 года.
Отмечается, что гражданская панихида по её Величеству Елизавете Второй будет проходить в Вестминстерском дворце, где каждый подданный Соединённого Королевства может проститься с британским монархом, после чего тело Елизаветы II захоронят в часовне Святого Георгия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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