Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

В Букингемском дворце сообщили, что похороны её Величества Елизаветы Второй пройдут 19 сентября в часовне Святого Георгия.

10 сентября Букингемский дворец сообщил, что похороны мирно ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября 2022 года.

Отмечается, что гражданская панихида по её Величеству Елизавете Второй будет проходить в Вестминстерском дворце, где каждый подданный Соединённого Королевства может проститься с британским монархом, после чего тело Елизаветы II захоронят в часовне Святого Георгия.