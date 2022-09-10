Дефицит туалетной бумаги Bloomberg назвал «барометром» растущей инфляции в Европе

В начале эпидемии коронавируса в марте 2020-го дефицит этого средства гигиены был первым сигналом крупного сбоя в цепочке поставок.

Цены на туалетную бумагу и ее дефицит - верные признаки продолжающегося в Европе роста инфляции. Такое мнение высказал Хавьер Блас, обозреватель агентства Bloomberg по энергетике и сырью, сообщает Газета.ру.

Блас отметил, что дефицит туалетной бумаги в начале эпидемии коронавируса в марте 2020-го был первым сигналом крупного сбоя в цепочке поставок.

Хавьер назвал производство такого средства гигиены своеобразным индикатором состояния промышленности. Ведь для того, чтобы переработать древесину в целлюлозу, а потом в бумагу, нужно большое количество энергии.

Биржевая стоимость газа в Европе в конце августа достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров - впервые с марта 2022 года. 2 сентября "Газпром" заявил о приостановке работы «Северного потока» - на неопределенный срок.

Bloomberg со ссылкой на расчеты Goldman Sachs уточняет, что из-за отсутствия газа с «Северного потока» в Германии производство сократится на 65 процентов.