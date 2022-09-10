Российские войска оставили Волчанск и еще 9 населенных пунктов

Вооруженные силы Российской Федерации ушли из десяти населенных пунктов Волчанского района.

ВГА Волчанского района сообщает о выводе российских частей с территории региона.

Отмечается, что также Вооруженные силы Российской Федерации покинули и сам Волчанск. Продолжается эвакуация города.

Причиной отхода российских военнослужащих называется нежелание подвергать опасности жизни мирного населения.

"Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение оставить наш город. Администрацию города перенесут в Белгород", - говорится в сообщении.

Отвод войск из некоторых районов Харьковской области объясняется необходимостью перебросить их на Донецкое направление.