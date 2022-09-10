Российские войска оставили Волчанск и еще 9 населенных пунктов
Вооруженные силы Российской Федерации ушли из десяти населенных пунктов Волчанского района.
ВГА Волчанского района сообщает о выводе российских частей с территории региона.
Отмечается, что также Вооруженные силы Российской Федерации покинули и сам Волчанск. Продолжается эвакуация города.
Причиной отхода российских военнослужащих называется нежелание подвергать опасности жизни мирного населения.
"Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение оставить наш город. Администрацию города перенесут в Белгород", - говорится в сообщении.
Отвод войск из некоторых районов Харьковской области объясняется необходимостью перебросить их на Донецкое направление.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы