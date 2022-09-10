Букингемский дворец объявил дату похорон королевы Елизаветы II

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, сообщил Букингемский дворец. 96-летняя британский монарх скончался в четверг после более чем 70-летнего пребывания на престоле.

За 4 дня до похорон королевы гроб с ее телом будет выставлен в самой старой части Вестминстерского дворца, чтобы британцы могли отдать ей дань уважения.

Как сообщает Букингемский дворец, гроб с телом Елизаветы II сейчас находится в бальном зале замка Балморал. Завтра ее увезут оттуда во дворец Холируд в Эдинбурге. Она останется в тронном зале до полудня понедельника. Позже процессией гроб перенесут в собор Св. Джайлза в Эдинбурге. Согласно объявлению, в шествии и последующей службе примут участие члены королевской семьи, в том числе король Карл III.

Гроб с телом королевы будет выставлен в соборе Св. Джайлса, чтобы жители Шотландии могли отдать дань уважения монарху. Во вторник днем ​​ее доставят на базу RAF в Нортхолте, а оттуда — в Букингемский дворец.

В среду днем ​​гроб Елизаветы II на лафете пушки перевезут в Вестминстерский дворец. Она останется там до утра понедельника, откуда ее переведут в Вестминстерское аббатство.

После траурной церемонии гроб с телом Елизаветы II перенесут в часовню св. Георгия в Виндзорском замке, где также похоронены ее муж, принц Филипп и ее родители.