ВГА Волчанска объявила о сдаче Вооруженным силам Украины
Волчанская администрация объявила, что город будет сдан украинским войскам.
Волчанск будет сдан Вооруженным силам Украины для сохранения жизней местного населения.
Об этом заявила в своем официальном телеграм-канале ВГА Волчанского района. Сама администрация переедет в Белгород.
Небольшое количество солдат российской армии останется в городе, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.
"37 военных ВС РФ, которые остаются у въезда в г.Волчанск и п.Вильча встретились с представителями ВСУ, идёт подготовка к сдаче города. Предварительно это произойдёт тогда, когда всё население города будет эвакуировано в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.
Опубликовано: Николай Скира
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