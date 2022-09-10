ВГА Волчанска объявила о сдаче Вооруженным силам Украины

Волчанская администрация объявила, что город будет сдан украинским войскам.

Волчанск будет сдан Вооруженным силам Украины для сохранения жизней местного населения.

Об этом заявила в своем официальном телеграм-канале ВГА Волчанского района. Сама администрация переедет в Белгород.

Небольшое количество солдат российской армии останется в городе, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.

"37 военных ВС РФ, которые остаются у въезда в г.Волчанск и п.Вильча встретились с представителями ВСУ, идёт подготовка к сдаче города. Предварительно это произойдёт тогда, когда всё население города будет эвакуировано в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.