Кадыров сообщил об активном наступлении союзных сил на Соледарском направлении
Глава Чечни Рмзан Кадыров заявил, что союзные силы отбили укрепрайон ВСУ на Соледарском направлении.
В субботу вечером, 10 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опроверг распространяющуюся в сети информацию о якобы отступлении союзных сил на Соледаровском направлении.
Кадыров рассказал, что в последние дни российские военнослужащие совместно со спецназом «Ахмат», а также Народной милицией ДНР и ЛНР ведут активные наступательные действия в районе Соледара и отметил факт того, что союзные силы отбили у ВСУ укреплённый район, уничтожив украинское вооружение и «угнав» боевую машину пехоты противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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