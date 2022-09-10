Кадыров сообщил об активном наступлении союзных сил на Соледарском направлении

Глава Чечни Рмзан Кадыров заявил, что союзные силы отбили укрепрайон ВСУ на Соледарском направлении.

В субботу вечером, 10 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опроверг распространяющуюся в сети информацию о якобы отступлении союзных сил на Соледаровском направлении.

Кадыров рассказал, что в последние дни российские военнослужащие совместно со спецназом «Ахмат», а также Народной милицией ДНР и ЛНР ведут активные наступательные действия в районе Соледара и отметил факт того, что союзные силы отбили у ВСУ укреплённый район, уничтожив украинское вооружение и «угнав» боевую машину пехоты противника.