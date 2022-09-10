Китай отказался сотрудничать с Управлением ООН по правам человека после доклада по Синьцзяну

Постоянный представитель Китая при ООН в Женеве заявил в пятницу, что Пекин не будет сотрудничать с Управлением ООН по правам человека после публикации долгожданного доклада о предполагаемых нарушениях прав человека в западном регионе Синьцзян.

В отчете говорится, что в Китае были совершены серьезные нарушения прав человека, и отмечается, что задержание уйгуров и других мусульман в Синьцзяне может представлять собой преступления против человечности.

Посол Китая посол Чэнь Сюй назвал отчет незаконным и недействительным, заявив, что офис ООН закрывает двери для сотрудничества публикацией такой оценки.

В отчете рекомендуется принять незамедлительные меры по освобождению всех лиц, содержащихся в учебных центрах, тюрьмах или местах содержания под стражей.

Он также предусматривает продолжение взаимодействия между Управлением ООН по правам человека и Пекином, включая будущие встречи и последующие визиты, как было согласовано ранее.

Отчет был опубликован за несколько минут до того, как уходящий в отставку Верховный комиссар Мишель Бачелет завершила свой четырехлетний срок полномочий.

Чен сказал, что из-за публикации отчета все эти действия отменяются. Ожидается, что доклад Китая будет обсуждаться на заседании Совета по правам человека, которое откроется на следующей неделе.

Чен заявил, что на этой сессии он будет решительно выступать против любых мер против Китая.