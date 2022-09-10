Бари Алибасов предпринял попытку сорвать юбилейный концерт Владимира Левкина
Продюсер звонил гостям, уговаривая их не выступать на вечере, и даже хотел заявиться сам с полицией.
Бари Алибасов хотел сорвать выступление артистов на мероприятии, приуроченном к 55-летию экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина.
Накануне продюсер звонил некоторым из приглашенных звезд, пытаясь убедить их отказаться от выступления, но успеха в этом деле не достиг, сообщает СтарХит.
Владимир Левкин, анонсируя концерт, заявил, что планирует после долгого перерыва собрать «золотой состав» группы.
Алибасову это не понравилось - Бари до сих пор считает, что исполнитель украл у него несколько песен.
Продюсер даже угрожал, что приедет на мероприятие с полицией. Однако концерт, несмотря на его угрозы, все-таки состоялся, сообщает 5-tv.ru.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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