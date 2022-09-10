1022 фальшивых сотрудника SpaceX из Китая оказались частью тщательно продуманной аферы

Недавно в соцсетях появились данные о том, что в американской космической компании SpaceX работает более 1000 выпускников Университета Цинхуа, распространившийся в китайских социальных сетях.

Информация была получена из результатов поиска на профессиональной сетевой платформе LinkedIn.

Скриншот поиска по ключевым словам на веб-сайте в то время показал, что в компании работало в общей сложности 9780 сотрудников, 1022 из которых (10,44%) были выпускниками Цинхуа.

Это больше, чем из любого другого университета. Но пи более пристальном рассмотрении оказалось, что в учетных записях выпускников Университета Цинхуа в LinkedIn было много подозрительного.

У учетных записей было много общего в их образовании и профессиональном опыте, а также почти идентичные личные описания.

После того, как мошенничество было раскрыто, количество аккаунтов стало уменьшаться, учетные записи удалялись.

Сегодня поиск сотрудников SpaceX в LinkedIn показывает количество выпускников Университета Цинхуа уменьшился до менее 300.

Волонтерская группа Global Anti-Scam Org, которая отслеживает подобные мошенничества, отметила, что цели готовятся в течение нескольких недель, чтобы заинтересоваться инвестициями в криптовалюту, форекс, золото и т. д.