1022 фальшивых сотрудника SpaceX из Китая оказались частью тщательно продуманной аферы
Недавно в соцсетях появились данные о том, что в американской космической компании SpaceX работает более 1000 выпускников Университета Цинхуа, распространившийся в китайских социальных сетях.
Информация была получена из результатов поиска на профессиональной сетевой платформе LinkedIn.
Скриншот поиска по ключевым словам на веб-сайте в то время показал, что в компании работало в общей сложности 9780 сотрудников, 1022 из которых (10,44%) были выпускниками Цинхуа.
Это больше, чем из любого другого университета. Но пи более пристальном рассмотрении оказалось, что в учетных записях выпускников Университета Цинхуа в LinkedIn было много подозрительного.
У учетных записей было много общего в их образовании и профессиональном опыте, а также почти идентичные личные описания.
После того, как мошенничество было раскрыто, количество аккаунтов стало уменьшаться, учетные записи удалялись.
Сегодня поиск сотрудников SpaceX в LinkedIn показывает количество выпускников Университета Цинхуа уменьшился до менее 300.
Волонтерская группа Global Anti-Scam Org, которая отслеживает подобные мошенничества, отметила, что цели готовятся в течение нескольких недель, чтобы заинтересоваться инвестициями в криптовалюту, форекс, золото и т. д.
Опубликовано: Светлана Репина
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