Лидер Сербии Вучич рассказал о геях и лесбиянках в своем окружении

Во время обсуждения проведения ЛГБТ-парада в Белграде он заявил, что окончательное решение об этом примет МВД.

Президент Александр Вучич в ходе заседания Совбеза Сербии заявил, что решение о проведении в Белграде гей-парада будет принимать МВД страны, сообщает ФАН.

По словам сербского лидера, власти видят угрозу беспорядков в связи с мероприятием, потому даже не будут придумывать причину отказа.

Президент отметил, что его многие коллеги — геи, но они хорошие работники. Кроме того, Вучич напомнил о лесбиянке Ане Брнабич, назначенной им на пост премьер-министра в 2017 году.

"В моей большой семье имеется женщина-лесбиянка, причем я никогда не поменяю ее ни на кого другого. Не думаю, что есть в этом какое-то зло", - отметил глава государства в ходе обсуждения ЛГБТ-парада, запланированного на 17-е сентября.

Однако при этом Вучич отметил, что гей-парады ему не нравятся.