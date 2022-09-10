ГБР Украины задержало начальника полиции Балаклеи за сотрудничество с русской армией

В Балаклее ГБР Украины начало проводить фильтрационные мероприятия, задержав начальника полиции города за сотрудничество с русской армией.

В субботу вечером, 10 сентября 2022 года, Государственное бюро расследований Украины в Балаклее, о взятии которой отчиталось сегодня ВСУ, задержало начальника местной полиции за сотрудничество с Вооружёнными силами России.

Ряд российских СМИ сообщают, что в настоящее время украинская сторона начала репрессировать жителей Балаклеи, которые не успели эвакуироваться, за пророссийские взгляды и помощь российским солдатам.