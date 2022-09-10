ГБР Украины задержало начальника полиции Балаклеи за сотрудничество с русской армией
В Балаклее ГБР Украины начало проводить фильтрационные мероприятия, задержав начальника полиции города за сотрудничество с русской армией.
В субботу вечером, 10 сентября 2022 года, Государственное бюро расследований Украины в Балаклее, о взятии которой отчиталось сегодня ВСУ, задержало начальника местной полиции за сотрудничество с Вооружёнными силами России.
Ряд российских СМИ сообщают, что в настоящее время украинская сторона начала репрессировать жителей Балаклеи, которые не успели эвакуироваться, за пророссийские взгляды и помощь российским солдатам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы