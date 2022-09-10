В Харьковской области беженцам выплатят разовую помощь
ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь размером в 10 000 российских рублей.
10 сентября руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в пресс-релизе анонсировал оказание разовой финансовой помощи для беженцев в размере десяти тысяч рублей.
Помимо прочего Ганчев рассказал российским журналистам, что в ближайшее время жители населённых пунктов Харьковской области также получат выплаты задолженностей по заработной плате.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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