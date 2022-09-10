В Харьковской области беженцам выплатят разовую помощь

ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь размером в 10 000 российских рублей.

10 сентября руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в пресс-релизе анонсировал оказание разовой финансовой помощи для беженцев в размере десяти тысяч рублей.

Помимо прочего Ганчев рассказал российским журналистам, что в ближайшее время жители населённых пунктов Харьковской области также получат выплаты задолженностей по заработной плате.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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