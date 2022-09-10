Алла Пугачева в Москве преобразилась и впечатлила новым образом

Примадонна посетила бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева, и создала молодежный образ, стилисты ей сделали новую прическу.

Народная артистка СССР Алла Пугачева уже больше двух недель находится в Москве. Недавно она была замечена на шоппинге, сообщает Космополитен.

Примадонна посетила бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Певица создала молодежный образ: черный топ, укороченные скинни, приталенное светлое пальто.

Из аксессуаров Алла Пугачева выбрала массивные солнцезащитные очки. Кроме того, стилисты выпрямили звезде волосы, и ее силуэт стал казаться еще более стройным. В бутике певица встретила и другого своего друга, директора продюсерского центра «Овация» Бориса Рубиновского.

Рубиновский сфотографировался со звездой. «Встретились у дорогого друга Игоря Гуляева с великой Аллой Пугачевой! Обожаю!» – сказал Борис.

В Сети новый образ артистки вызвал бурный отклик. Блогеры отмечают стройность певицы, ее свежесть и красоту.