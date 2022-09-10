Алла Пугачева в Москве преобразилась и впечатлила новым образом
Примадонна посетила бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева, и создала молодежный образ, стилисты ей сделали новую прическу.
Народная артистка СССР Алла Пугачева уже больше двух недель находится в Москве. Недавно она была замечена на шоппинге, сообщает Космополитен.
Примадонна посетила бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Певица создала молодежный образ: черный топ, укороченные скинни, приталенное светлое пальто.
Из аксессуаров Алла Пугачева выбрала массивные солнцезащитные очки. Кроме того, стилисты выпрямили звезде волосы, и ее силуэт стал казаться еще более стройным. В бутике певица встретила и другого своего друга, директора продюсерского центра «Овация» Бориса Рубиновского.
Рубиновский сфотографировался со звездой. «Встретились у дорогого друга Игоря Гуляева с великой Аллой Пугачевой! Обожаю!» – сказал Борис.
В Сети новый образ артистки вызвал бурный отклик. Блогеры отмечают стройность певицы, ее свежесть и красоту.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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