Гузеева пожаловалась на проблемы после съемок «Голоса»

Актриса и телеведущая призналась, что она очень устает после работы над проектом.

Лариса Гузеева рассказала в микроблоге, что безумно устает после съемок программы "Голос", сообщает Рамблер со ссылкой на ФАН.

Издание предположило, что ведущая популярного проекта «Голос. 60+» страдает из-за не очень удобной обуви на высоких каблуках.

Актриса выложила в соцсети ролик с сеансом массажа, где специалист разминает актрисе ступни.

«Миша реанимирует меня после вчерашней съемки. Это просто какой-то ужас. Почему в кроссовках нельзя все время работать?» – посетовала звезда.

Передача «Давай поженимся!» перестала выходить несколько месяцев назад, и Гузеева сейчас задействована в качестве ведущей нового для себя проекта. В этой роли она сменила Дмитрия Нагиева, который вел передачу больше десяти лет.

Зрители неоднозначно восприняли актрису на новом месте. Не очень высоко оценена ее работа и некоторыми критиками.