Гузеева пожаловалась на проблемы после съемок «Голоса»
Актриса и телеведущая призналась, что она очень устает после работы над проектом.
Лариса Гузеева рассказала в микроблоге, что безумно устает после съемок программы "Голос", сообщает Рамблер со ссылкой на ФАН.
Издание предположило, что ведущая популярного проекта «Голос. 60+» страдает из-за не очень удобной обуви на высоких каблуках.
Актриса выложила в соцсети ролик с сеансом массажа, где специалист разминает актрисе ступни.
«Миша реанимирует меня после вчерашней съемки. Это просто какой-то ужас. Почему в кроссовках нельзя все время работать?» – посетовала звезда.
Передача «Давай поженимся!» перестала выходить несколько месяцев назад, и Гузеева сейчас задействована в качестве ведущей нового для себя проекта. В этой роли она сменила Дмитрия Нагиева, который вел передачу больше десяти лет.
Зрители неоднозначно восприняли актрису на новом месте. Не очень высоко оценена ее работа и некоторыми критиками.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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