Европейские энергетические компании могут оказаться под угрозой банкротства

Резкие колебания цен на природный газ, усугубляемые прекращением поставок по российскому газопроводу «Северный поток-1», оказывают давление на европейских производителей электроэнергии.

Такие компании сейчас сталкиваются с проблемами ликвидности и требованием о внесении маржи со стороны брокеров.

Правительства в Европе рассматривают свои варианты помощи производителям, которые будут иметь решающее значение для обогрева континента в условиях надвигающейся зимы.

«Северный поток-1», пролегающий между российским городом Выборг и Грайфсуолком на севере Германии, представляет собой жизненно важную магистраль.

Если ее закроют, это может погрузить Европу еще глубже в энергетический кризис после нарушений энергосистемы из-за недавней жары.

Действия России по остановке «Северного потока» спровоцировали скачки цен на газ, усугубив проблемы континента на фоне падающего евро и финансового кризиса.

Отключение в России и его влияние на цены на природный газ вызвали серию требований о внесении маржи, которые происходят, когда средства на счете падают ниже минимальной суммы, требуемой брокером.

Когда это происходит, брокеры обычно требуют внесения дополнительных средств на счет или продажи активов.

Почувствовав потенциально разрушительное воздействие на способность Европы получать надежную энергию в холодную зиму, правительства Германии, Швеции и Финляндии вмешались, чтобы укрепить счета коммунальных служб.