Перед церемонией открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне был показан трехминутный фильм о Ее Величестве и культовом Джеймсе Бонде.

В нем играли королева Елизавета и Дэниэл Крейг, который тогда исполнял главную роль в новых сериях Бондианы.

Встреча королевы и секретного агента в фильме происходит перед их одновременным прыжком с парашютом на Олимпийский стадион.

Елизавета держала в полном секрете от своей семьи этот проект, которым руководил оскароносный режиссер Дэнни Бойл.

Прыжок, конечно же, был выполнен двойниками, но дух товарищества, который королева и Крейг разделили, был настоящим.

Крейг и королева также были сфотографированы вместе в 2006 году, на премьере первого выхода Крейга в роли агента 007, « Казино Рояль».

В ежегодном новогоднем почетном списке королевы Крейг был назван кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия за выдающийся вклад в кино.

После смерти королевы Крейг сказал журналистам, что Елизавета оставила несравненное наследие и он будет очень по ней скучать.