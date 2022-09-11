Королева Елизавета держала в тайне от всей своей семьи съемки в коротком фильме о прыжке с парашютом с Дэниэлом Крейгом
Перед церемонией открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне был показан трехминутный фильм о Ее Величестве и культовом Джеймсе Бонде.
В нем играли королева Елизавета и Дэниэл Крейг, который тогда исполнял главную роль в новых сериях Бондианы.
Встреча королевы и секретного агента в фильме происходит перед их одновременным прыжком с парашютом на Олимпийский стадион.
Елизавета держала в полном секрете от своей семьи этот проект, которым руководил оскароносный режиссер Дэнни Бойл.
Прыжок, конечно же, был выполнен двойниками, но дух товарищества, который королева и Крейг разделили, был настоящим.
Крейг и королева также были сфотографированы вместе в 2006 году, на премьере первого выхода Крейга в роли агента 007, « Казино Рояль».
В ежегодном новогоднем почетном списке королевы Крейг был назван кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия за выдающийся вклад в кино.
После смерти королевы Крейг сказал журналистам, что Елизавета оставила несравненное наследие и он будет очень по ней скучать.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы