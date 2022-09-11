Европейские страны не верят в искренность Ирана по ядерной сделке
Европейские державы заявили, что у них есть серьезные сомнения в приверженности Ирана новому ядерному соглашению после переговоров, которые длились почти 18 месяцев.
Правительства Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, касающимся последних требований Исламской Республики.
Они заявили, что в свете того, что Иран не смог заключить обсуждаемое соглашение, они проконсультируются со своими международными партнерами о том, как лучше всего справиться с продолжающейся ядерной эскалацией Ирана.
В заявлении также сказано, что Иран продолжает наращивать свою ядерную программу далеко за пределы того, что можно было бы правдоподобно оправдать с гражданской точки зрения.
Сообщается, что координатор так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий, или JCPoA, внес дополнительные изменения, которые подтолкнули Великобританию, Германию и Францию к пределу их гибкости.
Международное агентство по атомной энергии проведет недельное заседание совета директоров в своей штаб-квартире в Вене с понедельника, и главной темой для обсуждения станет сделка с Ираном.
МАГАТЭ, ядерный орган ООН, заявило в среду, что Иран увеличил свои запасы обогащенного урана в течение предыдущих трех месяцев.
В то же время генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси сказал, что он все больше обеспокоен тем, что Иран не взаимодействует с агентством по нерешенным вопросам гарантий, и прогресса в их решении нет.
Опубликовано: Светлана Репина
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