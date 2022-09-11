Коммунистическая партия Китая изменит свой устав

Правящая Коммунистическая партия Китая пересмотрит свою конституцию, включив в нее «основное стратегическое мышление в знак того, что доктрина президента Си Цзиньпина может получить дальнейшее развитие.

По сообщению официального информационного агентства Синьхуа, на заседании в пятницу высшее Политбюро решило зафиксировать основные теоретические точки зрения и основные стратегические соображения в конституции партии на 20-м съезде партии в следующем месяце.

Ожидается, что Си нарушит прецедент на конгрессе, который начнется 16 октября, и проведет третий пятилетний срок руководства, укрепив свой статус самого могущественного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна, основателя Народной Республики.

В последний раз в конституцию партии вносились поправки в 2017 году, чтобы закрепить «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой», что укрепило репутацию лидера.

Политические наблюдатели говорят, что одной из возможностей является поправка, которая сокращает идеологию до «идеи Си Цзиньпина», повышая ее статус до «идеи Мао Цзэдуна».

Еще одним возможным изменением, которое также будет рассматриваться как усиление власти Си, будет закрепление «двух оснований», недавней фразы, которая означает, что партия делает Си своим «ядром», а его идеи - руководящими принципами.

Менее вероятно, что конституция может восстановить верховную должность председателя партии, которая была упразднена в 1982 году.

Устав партии может быть изменен только на съезде, который проводится один раз в пять лет.