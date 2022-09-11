Турция заявила, что греческие войска обстреляли турецкое торговое судно

В Европе назревает новый конфликт. На этот раз на первые полосы выдвигаются Греция и Турция.

Турция и Греция могут стать героями нового конфликта на территории Европейского континента.

Так, греческая сторона обвинила Турцию в том, что та нанесла удары по турецкому торговому кораблю.

По предварительной информации инцидент произошел в акватории Эгейского моря.

"Турки утверждают, что греки обстреляли турецкое торговое судно в Эгейском море", - передает "Московский комсомолец".

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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