Небольшие ядерные реакторы могут стать источником энергии, но риски велики
Глобальный поиск альтернативных российским источникам энергии переориентировал внимание на более мелкие и простые в строительстве атомные электростанции. Они могли бы стать более дешевой и эффективной альтернативой старой модели.
Британская компания Rolls-Royce SMR заявляет, что ее небольшие модульные реакторы, или SMR, намного дешевле и быстрее запускаются, чем стандартные установки, обеспечивая энергетическую безопасность, к которой стремятся многие страны.
Франция уже использует атомную энергетику для получения большей части своей электроэнергии, а Германия сохранила возможность возобновить работу двух атомных электростанций, которые она закроет в конце года, поскольку Россия сокращает поставки природного газа.
Хотя Rolls-Royce SMR и ее конкуренты подписали контракты со странами от Великобритании до Польши, чтобы начать строительство станций, они не смогут моментально решить энергетические проблемы.
Ядерная энергетика также сопряжена с рисками, включая удаление высокорадиоактивных отходов и недопущение попадания этой технологии в руки стран, которые попытаются создать ядерное оружие.
Представитель Rolls-Royce SMR Дэн Гулд говорит, что компоненты модульных реакторов могут быть изготовлены на заводе, доставлены на место в тракторных прицепах и собраны там, что делает технологию более привлекательной для экономных покупателей.
Он поясняет, что это похоже на сборку Lego, а также отмечает, что строительство в меньшем масштабе снижает риски и делает его более привлекательным для инвестиций.
Ориентировочная стоимость Rolls-Royce SMR составляет от от 2,5 до 3,2 млрд долларов, а расчетное время строительства составляет 5,5 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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