Украина изучает возможности экстренного экспорта угля в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит вопрос о том, может ли она срочно поставить соседней Польше 100 000 тонн энергетического угля, чтобы помочь ей пережить предстоящую зиму.

Он также сообщил, что, что поручил ускорить работы по модернизации линии электропередачи от украинской Хмельницкой АЭС в Польшу.

Украина и Польша в этом году увеличивают добычу энергетического угля, наиболее загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива, готовясь к более холодным месяцам.

Это связано с усилением энергетического кризиса. По словам Зеленского, Украина располагает достаточным количеством угля для себя и может помочь Польше подготовиться к зиме.

Польша, которая использует уголь для производства около 70% электроэнергии, ввела меры, которые будут субсидировать уголь для домашних хозяйств, использующих топливо для отопления, чтобы смягчить рост цен.

Украина хочет нарастить экспорт электроэнергии в Европейский Союз, чтобы увеличить денежные потоки своим коммунальным предприятиям, пострадавшим от падения потребления электроэнергии.

Зеленский заявил, что работы по модернизации ЛЭП от Хмельницкой станции до польского города Жешув необходимо завершить к 8 декабря.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что Варшава заинтересована в покупке электроэнергии на объекте. Линия, простаивающая с 1990-х годов, должна быть вновь открыта к концу года.