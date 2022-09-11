После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор

Вскоре после того, как британский монарх королева Елизавета II скончалась 8 сентября, слово «Кохинор» стало популярным в индийском Твиттере.

Это из самых известных драгоценных камней в мире. Бриллиант Кохинор — лишь один из 2800 камней в короне, сделанной для матери Елизаветы, известной как Королева-мать.

Но 105-каратный бриллиант овальной формы — вошедший в поговорку драгоценный камень в короне. В Индии он печально известен тем, как его приобрели британцы.

Когда он был добыт на территории современного Андхра-Прадеша, во время правления династии Какатиян в 12-14 веках, считалось, что его необработанный вес составляет 793 карата. Потом его захватили персы, а затем афганцы.

Сикхский махараджа Ранджит Сингх привез его обратно в Индию после того, как забрал его у афганского лидера Шаха Шуджи Дуррани. Затем он был приобретен британцами во время аннексии Пенджаба. Ост-Индская компания завладела камнем в конце 1840-х годов.

Затем компания подарила драгоценный камень королеве Виктории. Принц Альберт, ее супруг, попросил переогранить его, и он был помещен в короны королевы Александры и королевы Марии, а затем в 1937 году был помещен в корону королевы-матери.

Королева-мать носила часть короны на коронации своей дочери в 1953 году. С тех пор Кохинор входит в число драгоценностей британской короны, но правительства Ирана, Афганистана, Пакистана и Индии заявили права на бриллиант.

Хотя никаких планов на будущее драгоценного камня не разглашается, перспектива того, что он останется в Великобритании, побудила многих пользователей Twitter в Индии потребовать его возвращения.