Сирийские беженцы готовят большой «караван» для миграции из Турции в ЕС

Группа сирийских беженцев пытается сформировать «караван» из Турции, чтобы организованно добраться до стран Евросоюза, сообщило AFP в субботу.

Организаторы этого «каравана света» шесть дней назад запустили канал в Telegram на который уже подписалось 70 000 человек.

Они пытаются убедить некоторых из 3,7 миллиона сирийских беженцев, официально проживающих в Турции, присоединиться к инициативе.

В сообщениях на арабском языке администраторы канала призывают кандидатов к отъезду подготовить спальные мешки, палатки, спасательные жилеты, воду, консервы и аптечки.

Они уточняют, что весь «караван» будет разделен на группы численностью до 50 человек, каждую из них будет сопровождать куратор.

«Мы объявим [об отбытии каравана], когда придет время уходить», — сообщил AFP один из организаторов, 46-летний сирийский инженер, укрывшийся в Турции на девять лет и пожелавший остаться неизвестным. По его словам, некоторые из организаторов каравана уже живут в Евросоюзе.

«Мы в Турции уже 10 лет. И западные страны должны разделить это бремя», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале.

Многие сирийские беженцы, живущие в Турции, опасаются, что их отправят обратно в Сирию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил недавно, что готовит возвращение миллиона из них на добровольной основе.