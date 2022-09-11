Сирийские беженцы готовят большой «караван» для миграции из Турции в ЕС
Группа сирийских беженцев пытается сформировать «караван» из Турции, чтобы организованно добраться до стран Евросоюза, сообщило AFP в субботу.
Организаторы этого «каравана света» шесть дней назад запустили канал в Telegram на который уже подписалось 70 000 человек.
Они пытаются убедить некоторых из 3,7 миллиона сирийских беженцев, официально проживающих в Турции, присоединиться к инициативе.
В сообщениях на арабском языке администраторы канала призывают кандидатов к отъезду подготовить спальные мешки, палатки, спасательные жилеты, воду, консервы и аптечки.
Они уточняют, что весь «караван» будет разделен на группы численностью до 50 человек, каждую из них будет сопровождать куратор.
«Мы объявим [об отбытии каравана], когда придет время уходить», — сообщил AFP один из организаторов, 46-летний сирийский инженер, укрывшийся в Турции на девять лет и пожелавший остаться неизвестным. По его словам, некоторые из организаторов каравана уже живут в Евросоюзе.
«Мы в Турции уже 10 лет. И западные страны должны разделить это бремя», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале.
Многие сирийские беженцы, живущие в Турции, опасаются, что их отправят обратно в Сирию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил недавно, что готовит возвращение миллиона из них на добровольной основе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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