Иран считает европейскую декларацию по ядерной сделке неконструктивной

Иранский МИД ответил на заявление Лондона, Парижа и Берлина, в котором те попытались раскритиковать действия Тегерана по ядерной сделке.

Иран счел неконструктивным  заявление Лондона, Парижа и Берлина, выразивших сомнения  в приверженности Тегерана достижению  положительного результата на переговорах по возобновлению ядерной программы.

«Удивительно и прискорбно, что в то время как между сторонами переговоров продолжаются дипломатические контакты и обмен сообщениями, три европейские страны делают столь неконструктивное  заявление», заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел ряд санкций против компаний и граждан Ирана, коорые, якобы замешаны в помощи России.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


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