Иран считает европейскую декларацию по ядерной сделке неконструктивной
Иранский МИД ответил на заявление Лондона, Парижа и Берлина, в котором те попытались раскритиковать действия Тегерана по ядерной сделке.
Иран счел неконструктивным заявление Лондона, Парижа и Берлина, выразивших сомнения в приверженности Тегерана достижению положительного результата на переговорах по возобновлению ядерной программы.
«Удивительно и прискорбно, что в то время как между сторонами переговоров продолжаются дипломатические контакты и обмен сообщениями, три европейские страны делают столь неконструктивное заявление», заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани.
Ранее сообщалось, что Минфин США ввел ряд санкций против компаний и граждан Ирана, коорые, якобы замешаны в помощи России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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