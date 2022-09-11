Иран считает европейскую декларацию по ядерной сделке неконструктивной

Иранский МИД ответил на заявление Лондона, Парижа и Берлина, в котором те попытались раскритиковать действия Тегерана по ядерной сделке.

Иран счел неконструктивным заявление Лондона, Парижа и Берлина, выразивших сомнения в приверженности Тегерана достижению положительного результата на переговорах по возобновлению ядерной программы.

«Удивительно и прискорбно, что в то время как между сторонами переговоров продолжаются дипломатические контакты и обмен сообщениями, три европейские страны делают столь неконструктивное заявление», заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел ряд санкций против компаний и граждан Ирана, коорые, якобы замешаны в помощи России.