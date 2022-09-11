Кадыров пообещал вернуть Купянск и Балаклею и дойти до Одессы

Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию на харьковском направлении скоро удастся изменить.

После разъяснений Минобороны России о том, что все же произошло на восточном фронте и почему российские войска вынуждены оставить некоторые подконтрольные города, Кадыров написал:

«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. наших бойцов, и в ближайшем будущем мы дойдем до Одессы».

Глава Чечни согласился со многими критиками сложившейся ситуации на харьковском направлении и также отметил ошибки командования группировкой.

Он также пообещал, что в случае оставления обстановки в районах прорыва ВСУ без изменений, лично выйдет к руководству Минобороны и Кремлю с инициативами с «земли», то есть из первых уст от командиров спецназа Чечни. При этом ситуацию на земле Кадыров назвал «офигенной».