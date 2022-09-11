Вице-президент США Харрис назвала Верховный суд «активистом»
Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Верховный суд страны за его недавнее решение по закону об абортах.
«Я думаю, что это суд активистов», — сказала Харрис в интервью телеканалу NBC.
«У нас было твердое право почти полвека, а именно право женщин принимать решения относительно своего тела», - добавила политик,- «Суд отнял это конституционное право. И мы страдаем как нация». При этом Харрис заявила, что «сильно обеспокоена честностью суда в целом».
В конце июня Верховный суд США отменил знаменательное постановление, гарантировавшее право на аборт в Конституции США на протяжении почти 50 лет. Теперь, когда это право больше не защищено федеральным законом, штаты могут вводить широкие ограничения и запреты.
Многие штаты уже приняли ограничительные законы об абортах. Решение Верховного суда США вызвало возмущение среди сторонников права выбора.
Председательствующий судья Верховного суда Джон Робертс в одном из выступлений отреагировал на широкую критику суда. На мероприятии в штате Колорадо он сказал: «То, что люди не согласны с решением, еще не повод сомневаться в легитимности суда».
Опубликовано: Тарас Медведев
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