Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении и дойти до Одессы
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть под контроль союзных сил Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы.
11 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал стратегическое отступление российских войск из населённых пунктов на Харьковском направлении.
Кадыров заявил, что «не понимает углубленно, какая стратегия выработана», но высказал свою уверенность в том, что Россия однозначно достигнет всех целей в рамках спецоперации на Украине, «подавив духом наших бойцов» не только киевский режим, но и их западных союзников.
Чеченский лидер также пообещал своим подписчикам, что вернёт под контроль союзных сил временно «оставленные» населённые пункты в Харьковской области, после чего российская сторона перейдёт в наступление и дойдёт вплоть до Одессы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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