Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть под контроль союзных сил Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы.

11 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал стратегическое отступление российских войск из населённых пунктов на Харьковском направлении.

Кадыров заявил, что «не понимает углубленно, какая стратегия выработана», но высказал свою уверенность в том, что Россия однозначно достигнет всех целей в рамках спецоперации на Украине, «подавив духом наших бойцов» не только киевский режим, но и их западных союзников.

Чеченский лидер также пообещал своим подписчикам, что вернёт под контроль союзных сил временно «оставленные» населённые пункты в Харьковской области, после чего российская сторона перейдёт в наступление и дойдёт вплоть до Одессы.