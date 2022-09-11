Исследователи реконструировали убийства многовековой давности с помощью КТ

Международная группа исследователей частично прояснила жестокие убийства людей, совершенное около тысячи лет назад в Южной Америке.

Ученые антропологи исследовали южноамериканские мумии на 3D компьютерной томографии (КТ) — и доказали, что люди были зверски убиты.

В исследовании, опубликованном в специализированном издании Frontiers in Medicine , международная команда использовала специальный рентгеновский метод для изучения трех мумий из доколумбовой Южной Америки, которые хранятся в европейских музеях с конца 19 века.

Записи показывают, что две мужские мумии имеют смертельные травмы, рассказывает Андреас Нерлих, соавтор и руководитель отделения патологии в мюнхенской клинике Богенхаузен. Предполагается, что женщина (третья мумия) умерла по естественным причинам.

Мумия из музея анатомии Марбургского университета имени Филиппа — это молодой человек примерно 20-25 лет. Ученые реконструировали последовательность событий следующим образом: нападавший со всей силы ударил потерпевшего по голове, тот же или второй нападавший вонзил в спину кинжал уже стоявшей на коленях жертве. Он безошибочно попал в брюшную артерию и обескровил свою жертву.

«Удар ножом в том виде, в котором он был нанесен, показывает, что преступник должен был хорошо разбираться в анатомии и эффекте от этого удара», — говорит Нерлих. Это процедура, «известная по ритуальному забою животных». Это первый случай, когда южноамериканская мумия была убита таким образом.

Мумия второго мужчины поступила из Музея истории Делемона в Швейцарии : жертве буквально «свернули шею», а массивным смещением позвоночника был разорван спинной мозг в области шейных позвонков.

«Типы травм, которые мы обнаружили, не были бы обнаружены, если бы эти человеческие останки были простыми скелетами», — сказал Нерлих. Компьютерная томография с возможностью 3D-реконструкции дает уникальное представление о теле.

Раньше для такого исследования мумию пришлось бы уничтожить. С помощью обычных рентгеновских снимков или более старых компьютерных томографов такая подробная диагностика невозможна.