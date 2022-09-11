Украина в экстренном порядке будет поставлять уголь Польше

В Украине запасов угля в два с половиной раза больше, чем год назад за тот же период. Президент Владимир Зеленский выразил готовность "помочь нашим польским братьям подготовиться к этой зиме", пишет Interia.pl.

Он сообщил, что в сентябре в Польшу может быть доставлено 100 тысяч тонн этого топлива. Украинский лидер добавил, что поручил правительству проработать возможность его "срочной доставки".

"У нас достаточно запасов угля, поэтому мы можем помочь нашим польским братьям подготовиться к этой зиме", — заявил в субботу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что поручил правительству разработать возможность срочной доставки в Польшу 100 тысяч тонн угля.

После вчерашних договоренностей с премьер-министром Матеушем Моравецким я провел конференцию о поддержке наших польских братьев этой осенью и зимой в плане энергетического сотрудничества", — сказал Зеленский.

О готовности к экспорту в Польшу в сентябре 100 тысяч тонн угля также сообщил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В настоящее время вместе с Европейским Союзом мы готовимся пройти самую тяжелую зиму за многие годы. Вчера мы обсудили план совместных действий в этом направлении с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - написал Премьер-министр Украины в Telegram.

Шмыгаль добавил, что Украина готова рассмотреть возможность введения квот на экспорт угля в Польшу.

"Это около 100 тысяч тонн на сентябрь, которые сейчас остро необходимы нашим польским партнерам", - сказал политик, добавив, что на украинских складах имеется почти 2 миллиона тонн запасов угля.

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.