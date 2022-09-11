Огромный пожар в Калифорнии через неделю потушили дожди

Калифорнийским пожарным удалось взять под контроль крупный пожар Fairview Fire в лесу недалеко от Лос-Анджелеса.

В субботу вечером пожар был локализован на 40% после того, как тропический шторм принес дождь и похолодание. Сообщается, что два человека погибли.

Пожар вспыхнул в понедельник на фоне аномальной жары, охватившей юго-запад Соединенных Штатов. Он распространился на территории 11 300 га и разрушили более 20 зданий.

«Интенсивность пожаров значительно снизилась из-за влажности, вызванной тропическим штормом Кей », — говорится в заявлении Cal Fire, Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии. Шторм обрушился на Мексику в четверг в виде урагана, а затем переместился на север к побережью Тихого океана, вызвав дожди, которые помогли сбить пламя.

Однако власти предупредили, что дожди создают риск внезапных наводнений и оползней в районах, где выжженная почва не может поглотить избыток воды.

«Мы можем перейти от мероприятия по тушению пожара к спасению жертв наводнений и оползней», — заявил в пятницу представитель пожарной охраны Джефф Вейк.

Западная часть Соединенных Штатов уже более двух десятилетий переживает историческую засуху, которая, по мнению ученых, усугубляется антропогенным изменением климата. Большая часть территории выжжена и заросла, что создает условия для лесных пожаров.